Ecco Green Mobility Costa dei Trabocchi

(ANSA) - PESCARA, 2 LUG - Bike station, bike-bus, trasporto pubblico locale e parcheggi di scambio per promuovere la fruizione sostenibile del mare sulla costa abruzzese. Lo prevede il progetto 'Green Mobility - Costa dei Trabocchi', che prende il via per l'estate 2019. Obiettivo è incentivare forme di trasporto alternative all'auto privata, tra cui i mezzi pubblici, cercando di ridurre l'impatto ambientale e favorire buone pratiche di green mobility. L'iniziativa, promossa da Camera di Commercio Chieti Pescara, Gal Costa dei Trabocchi, Legambiente, Polo Inoltra, Donato Di Fonzo & F.lli Spa e Tua, è stata presentata in conferenza stampa alla stazione di Pescara, a bordo del primo autobus dotato del sistema di trasporto di bici. Tra i servizi le cosiddette Bike station: in tutte le stazioni da Montesilvano (Pescara) a Vasto (Chieti) è previsto un servizio di noleggio e monitoraggio bici e totem con materiali informativi; si aggiungono le stazioni di Pineto, Tortoreto (Teramo) e Scafa (Pescara). Previsto, inoltre, il servizio Bike bus, che consente di trasportare bici sui bus delle linee Lanciano-Fossacesia-Torino di Sangro e Vasto-San Salvo verso il mare. Il trasporto pubblico locale verrà rafforzato sulla tratta costiera Stazione di San Vito-Torino di Sangro. Sarà potenziata la fruibilità dei parcheggi di scambio nelle stazioni e in specifiche località interessate dalle tratte in questione. Diverse le fasi del progetto; entro dicembre 2020 l'iniziativa sarà estesa a tutti i territori delle province di Chieti e Pescara. Per gli utenti sono previsti sconti e promozioni sui costi di ombrelloni e servizi in spiaggia, delle strutture ricettive e sui biglietti dei mezzi di trasporto. L'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, ha definito il progetto un "tassello che arricchisce la strategia turistica della Costa dei Trabocchi attraverso la creazione di una rete di mobilità sostenibile. L'obiettivo è costituire un brand turistico forte e vincente, capace di valorizzare i poli di eccellenza della costa abruzzese".

Data ultima modifica 02 luglio 2019 ore 21:02