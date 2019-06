Liris, lavori sede Abruzzo a Bruxelles

(ANSA) - L'AQUILA, 29 GIU - "Finalmente possono partire i lavori della sede regionale a Bruxelles. Si tratta di uno spazio a disposizione della rappresentanza abruzzese in Europa, punto di riferimento per essere maggiormente presenti e incisivi nelle politiche europee". È l'assessore al Patrimonio della Regione Abruzzo Guido Quintino Liris a esprimere soddisfazione per un intervento "che darà più forza e prestigio alla Regione, anche al di fuori dei confini nazionali. Lo scorso 24 maggio è stata rilasciata dai competenti Uffici di Bruxelles la licenza edilizia relativa agli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile della dependance del complesso che ospita la sede di Bruxelles". I lavori prevedono la realizzazione di una foresteria per ospitare i giovani coinvolti in progetti di tirocinio e scambio culturale gestiti dall'ufficio di Rappresentanza. In particolare, la sede ospiterà numerosi studenti delle università abruzzesi, italiane e straniere, impegnati nell'ambito dell' "Erasmus traineeship".