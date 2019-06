Gdf, a Pescara cerimonia per 245/o

(ANSA) - PESCARA, 27 GIU - Per il 245/o anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza cerimonia a Pescara, nella Caserma "Vice Brigadiere Ermando Parete", con la partecipazione del comandante provinciale Vincenzo Grisorio, e del comandante del Reparto Operativo Aeronavale Luca Tossini. Occasione per fare un bilancio dell'attività dell'ultimo anno. Le indagini tributarie hanno fatto emergere oltre 11 milioni di euro di Iva evasa. Individuati 51 evasori totali; 91 i soggetti denunciati per reati fiscali. I sequestri per equivalente di disponibilità patrimoniali e finanziarie, eseguiti nei confronti dei responsabili di frodi fiscali, ammontano a circa 3 milioni, cui si aggiungono le proposte di sequestro già avanzate, per oltre 20 milioni. Verbalizzati 30 datori di lavoro per aver impiegato 60 lavoratori in nero e irregolari. Nel settore 'accise', le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 23 mila kg di prodotti energetici oggetto di frode e tributi evasi per oltre 17 mila euro.