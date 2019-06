Teakwondo, Ciccarelli e Baliva campioni

(ANSA) - PESCARA, 24 GIU - I ragazzi del Centro Taekwondo Celano dei maestri Ennio e Calvino Cotturone selezionati per la rappresentativa regionale conquistano due titoli italiani ed un bronzo alla Olimpic Dream Cup 2019: Ivana Ciccarelli bissa il titolo di Campionessa d'Italia, mentre Alice Baliva, seconda al Dutch Open e ai Campionati Italiani assoluti, si prende la rivincita sbaragliando le avversarie e conquistando il titolo italiano; Assunta Finanza conquista il terzo posto e la medaglia di bronzo malgrado il rientro dopo un lungo infortunio. Nicolas Esposito supera le qualificazioni senza difficoltà, ma si ferma agli accessi delle semifinali disputando un'ottima competizione.

Buone prestazioni anche per Andrea Di Renzo che subisce l'impatto con il grande evento e non riesce ad imporre i suoi ritmi e Francesco Scamolla che perde per un solo punto a pochi secondi dalla fine in una gara condotta sempre in vantaggio.