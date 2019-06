Navelli, la Notte Romantica dei Borghi

(ANSA) - NAVELLI (L'AQUILA), 20 GIU - E' giunta alla quarta edizione la 'Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia', in programma sabato 22 giugno, e il Comune e la Pro Loco di Navelli aderiscono per il secondo anno. In programma alle 17 la conferenza "Recuperare un borgo, restituirgli la vita" e a seguire un percorso gastronomico: da Palazzo Santucci ci si addentra nel paese vecchio, per l'occasione illuminato da fiaccole e candele, alla scoperta di sapori e profumi dei piatti tipici di altri paesi. Saranno proposti piatti della tradizione, Riso allo Zafferano di Navelli, Penne alla Trota di Capestrano, il tartufo di Micigliano (Rieti), pizze fritte e pecorino fritto e formaggio alla brace, arrosticini, dolci tradizionali. Saranno a disposizione, inoltre, guide per visitare il borgo in notturna (dalle 19 alle 22); la manifestazione sarà accompagnata dalla musica folk della Banda dei Briganti, da birra artigianale, caffè accompagnato da infusi artigianali e vino di cantine locali. Chiusura a mezzanotte con fuochi d'artificio.