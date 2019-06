Sei Comuni insieme per Polo Interbiblio

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 19 GIU - Sei comuni abruzzesi in rete per costituire il nuovo Polo bibliotecario Abruzzo Interbiblio. Con i sindaci e amministratori di Lanciano, comune capofila, Francavilla al Mare, Pineto, Silvi, Popoli e Mozzagrogna è stato illustrato a Lanciano il progetto che ha l'obiettivo di coordinare le attività per favorire buone pratiche di cooperazione. "L'iniziativa - ha detto Angela Ventrella, responsabile della biblioteca comunale di Lanciano - mette a disposizione degli utenti non solo un patrimonio documentario e di servizi più vasto e significativo, ma anche un'offerta sistematica di attività divulgative, iniziative culturali". Con il Polo Bibliotecario Abruzzo Interbiblio saranno valorizzate le risorse documentali e le attività delle biblioteche comunali. In questa fase del progetto si sta procedendo alla formazione di un catalogo unico di accesso al patrimonio documentale dell'intero Polo e all'attivazione di un servizio di prestito interbibliotecario.