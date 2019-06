Protesta anarchici L'Aquila per detenute

Azione di protesta all'Aquila contro il regime carcerario del 41bis da parte di due gruppi che si definiscono "compagni anarchici e anarchiche": uno ha simbolicamente occupato la sala conferenze della sede municipale di palazzo Fibbioni, l'altro e' riuscito a salire sulla gru posta nel cantiere adiacente la Cattedrale di San Massimo in piazza Duomo esponendo un lungo striscione con la scritto: "Chiudere la AS2 di L'Aquila". I due gruppi, come denunciato anche in un volantino stanno protestando per solidarizzare con due detenute del carcere Le Costarelle di Preturo (L'Aquila)che dal 29 maggio scorso sono in sciopero della fame contro le restrizioni imposte dal regime carcerario del 41bis. Sul posto le forze dell'ordine, e i vigili del fuco che in particolare hanno predisposto un tappeto gonfiabile sotto la gru di piazza duomo, dove si sono arrampicati tre attivisti. Le due detenute sono Anna Beniamino, 46 anni, e Silvia Ruggeri, 32 anni, recluse nella sezione Alta sicurezza 2 femminile del carcere dell'Aquila.