Cc travolto e ucciso nel Bergamasco

(ANSA) - BERGAMO, 17 GIU - Un carabiniere è stato travolto e ucciso la notte scorsa da un'auto a un posto di controllo.

L'episodio poco prima delle 3, a Terno d'Isola (Bergamo).

Vittima un appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno, Emanuele Anzini, 41 anni, nato a Sulmona (L'Aquila), padre di una bimba che vive in Abruzzo. Un'utilitaria lo ha trascinato per una cinquantina di metri: è morto sul colpo. Al volante un cuoco 34enne di Sotto il Monte, che pare fosse in stato di ebbrezza al momento del fatto ed è stato arrestato per omicidio stradale. Anzini, figlio a suo volta di un carabiniere, stava effettuando dei controlli lungo via padre Albisetti, la strada provinciale che da Presezzo e Bonate Sopra porta a Sotto il Monte Giovanni XXIII. All'automobilista era già stata ritirata la pate3nte nel 2018.