Spunta cerbiatto nel giardino di casa

(ANSA) - MOLINA ATERNO (L'AQUILA), 14 GIU - Una famiglia di Molina Aterno ha salvato un piccolo cerbiatto che si era perso, portandolo a casa e sottoponendolo alle cure prima di consegnarlo ai carabinieri forestali per il suo reinserimento nella natura. A notare l'insolita presenza nel giardino di casa i gatti e un cane che hanno richiamato l'attenzione del loro piccolo padrone, già due mesi fa autore del salvataggio di un altro cerbiatto. Il ragazzo ha preso in braccio il cucciolo e lo ha portato in casa, aiutato nelle cure da tutti i componenti della famiglia che lo hanno rifocillato prima di chiamare i carabinieri forestali per consegnare il piccolo a un veterinario del posto. "Non posso che compiacermi per la vena umana e naturalistica posseduta dagli abitanti di Molina Aterno - afferma il consigliere comunale Mauro Nardella - L'amore da loro dimostrato per l'ambiente paradisiaco che li circonda e per gli animali che ci vivono è davvero encomiabile".