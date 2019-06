Calamità e comunicazione,al via progetto

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 14 GIU - Si chiama "Comunicare per proteggere", coinvolge 13 Comuni e la Comunità Montana Sirentina e mira a migliorare i sistemi di comunicazione e informazione in relazione a prevenzione e gestione di eventi calamitosi e piani di Protezione Civile. E' un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo con 99.982 euro, nell'ambito del Por Fse Abruzzo 2014/2020 - Piano operativo Fse 2017/2019; il Comune di Sulmona è capofila, aderiscono anche Cocullo, Pettorano sul Gizio, Scanno, Bugnara, Anversa degli Abruzzi, Pacentro, Introdacqua, Prezza, Campo di Giove, Roccacasale, Villalago, Cansano. A luglio sarà pronto un questionario costruito per conoscere criticità segnalate dalla popolazione, poi partirà una campagna di sensibilizzazione. In calendario anche attività di formazione per il personale dei Comuni, segnaletica per le aree di attesa, accoglienza e ammassamento, realizzazione di un sistema comunicativo fra Centri Operativi Comunali (Coc) e la Costituzione del Centro Operativo di Progetto (Cop). "Con questo progetto Sulmona conferma quanto importante sia il tema di prevenzione sismica per questa amministrazione - dichiara il sindaco Annamaria Casini - e la realizzazione di un ampio sistema comprensoriale di protezione civile che consentirà di integrare le attività operative previste con un sistema più efficiente di comunicazione tra i Comuni, dei quali Sulmona sarà capofila. Fare squadra e collaborare in questi casi risulta fondamentale nell'interesse della cittadinanza, in vista di altri simili progetti". (ANSA)