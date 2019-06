A24-A25, Legnini,scongiurare aumento 19%

(ANSA) -L'AQUILA, 13 GIU -"Cittadini e imprese non possono subire un ulteriore salasso sui pedaggi autostradali, già molto elevati. Siamo in prossimità della scadenza fissata dal decreto di dicembre 2018 del ministro delle Infrastrutture senza una soluzione: il primo luglio, se non si interviene, scatterà l'aumento del 19,20% che va urgentemente scongiurato". Così il consigliere regionale abruzzese di centrosinistra Giovanni Legnini nella conferenza stampa della coalizione oggi all'Aquila sul caro pedaggi sulle autostrade A24 e A25. "Per sostenere la battaglia dei sindaci e tutelare i diritti degli abruzzesi i gruppi consiliari di centrosinistra hanno richiesto un Consiglio regionale straordinario - ha aggiunto Legnini - Lo si convochi con urgenza perché è inconcepibile che l'Organo rappresentativo della comunità regionale non discuta e prenda posizione su uno dei temi più rilevanti per il futuro dell'Abruzzo. Occorre spendere tutto il peso dell'Istituzione regionale le cui iniziative sono state fino ad oggi del tutto insufficienti".