(ANSA) - PESCARA, 10 GIU - Sull'autostrada A14, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno a ridotta circolazione di veicoli, per le quattro notti consecutive di martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 giugno, dalle 22 alle 6, sarà chiusa l'uscita della stazione di Teramo-Giulianova-Mosciano Sant'Angelo, per chi proviene da sud.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Roseto degli Abruzzi (Teramo).