(ANSA) - PESCARA, 5 GIU - Un uomo di 76 anni è rimasto ferito in modo grave questa mattina dopo essere stato investito da una moto sulla riviera nord di Pescara. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118 è stato poi trasferito in ospedale per un trauma cranico e alcune fratture. Ferito in modo non grave anche il conducente della moto, un uomo di 42anni. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto.