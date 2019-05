Masci, Comune sarà la casa dei pescaresi

(ANSA) - PESCARA, 28 MAG - "Il profondo affetto che ho per Pescara, la città che amo, è stato generosamente ricambiato dai pescaresi che mi hanno voluto sindaco già al primo turno e ai quali va il mio più sentito ringraziamento per l'appoggio e la fiducia". Così Carlo Masci, neo sindaco di Pescara in quota centrodestra, ai cittadini. "Dire loro 'grazie' è un gesto dovuto, ma soprattutto voluto, perché solo così posso esprimere i miei sentimenti all'indomani del responso delle urne". Per Masci "il Comune a guida centrodestra sarà la casa dei pescaresi che avranno in noi un sicuro punto di riferimento, inaugurando un nuovo rapporto tra amministrati e amministratori. Ripartiremo dalle periferie per arrivare al centro e ridare a Pescara il volto di una città moderna, solidale, aperta al futuro, dove è bello vivere. Qualsiasi buona idea che possa aiutare la città a crescere troverà ascolto, aiuto, appoggio. Farò tesoro anche delle critiche perché, se non strumentali, possono essere uno stimolo a fare di più e meglio".