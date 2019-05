Affluenza ore 19 comunali Abruzzo 49,71%

(ANSA) - PESCARA, 26 MAG - È stata del 49,71% l'affluenza alle ore 19 per le elezioni comunali nelle 99 amministrazioni abruzzesi dove si vota, secondo i dati del ministero dell'Interno. L'affluenza per Provincia alle 19 vede Chieti al 47,76%; L'Aquila al 55,85%, Pescara al 48,34%, Teramo al 53,56%.

Per il rinnovo del Comune di Pescara ha votato il 48,03% degli aventi diritto, a Montesilvano (Pescara) il 47,83% e a Giulianova (Teramo) il 51,97%.

Dato affluenza in Abruzzo e nelle quattro Province alle 19 per le EUROPEE: 40,04% (46,96% il dato precedente). Chieti 38,13% (precedente 44,87%); L'Aquila 35,99% (precedente 42,23%); Pescara 44,70% (49,62% precedente); Teramo 41,82% (51,90% precedente).

SI VOTA FINO ALLE 23