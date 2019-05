Fallita Mercatone Uno,tre negozi Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 25 MAG - Shernon Holding, la società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita. Lo ha reso noto la Filcams-Cgil di Reggio Emilia.

Davanti a numerosi negozi chiusi sono in corso presidi e sit-in dei lavoratori. In particolare in Abruzzo ci sono tre punti vendita della catena a Pineto (Teramo), Colonnella (Teramo) e Sambuceto, nel territorio comunale di S.Giovanni Teatino (Chieti). Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uuiltucs si sono attivate presso il Ministero dello Sviluppo economico "per avere un incontro in tempi brevi con l'Amministrazione straordinaria di Mercatone e con il curatore fallimentare di Shernon. È urgente ed indispensabile l'intervento del Mise per salvaguardare i lavoratori e preservare il futuro delle loro famiglie". Lo fanno sapere le tre federazioni confederate in una nota congiunta.