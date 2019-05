Parole per curare,ecco T-shirt educative

(ANSA) - VASTO (CHIETI) - 'Curarsi con le parole' è il progetto ideato dagli studenti dalla classe IV A Chimica dell'Istituto d'Istruzione Superiore 'E. Mattei' di Vasto per ridare vivacità, in un modo originale, alla nostra lingua. Dopo essersi già occupati due anni fa del problema connesso all'atrofia della lingua, i ragazzi hanno voluto riscoprire il valore e il vigore delle parole attraverso la produzione di artistiche magliette, disegnate e progettate da loro stessi in ogni parte. "Ricollocare le parole nel loro significato originario - spiega la professoressa Laura Oliva - è stato un modo per comprenderne gli effetti positivi: le parole si sono rivelate non solo 'creative', ma anche 'curative'. Dare loro nuovo vigore e consistenza ci ha fatto rinascere a nuova vita per consegnarci inaspettate prospettive".

Cinque le t-shirt prodotte con diverse tipologie e corredate da foglietti illustrativi degni di un vero farmaco, le parole diventano così 'medicine reali' da indossare.

Ocula - Cos'è (il) successo? (contiene il principio attivo autostimanina, che appartiene al gruppo dei soddisfazionoidi. Il collirio si usa in caso di titubanza e disturbi legati alla propria realizzazione); NO followers - Connessioni (ir)reali (indicato per il trattamento del disturbo ipercompulsivo di social obsession, con o senza attacchi di narcisismo), Connettivin - Avere un punto in comune (indicato per chi ha delle cicatrici nella mente, per chi ha perso di vista l'importanza del tempo e delle sensazioni che esso porta con sé. L'umanità ricerca la felicità in lungo e in largo senza guardarsi attorno e senza 'connettere' il cervello al cuore. La 'mancanza di connessione' ci sta facendo cadere in una rete che, alla fine, ci risucchierà e ci farà chiudere gli occhi per sempre), Convivincin - Free condividi ovunque (destinato a soggetti che hanno bisogno di confrontarsi con il mondo esterno, che non riescono a comunicare e, per di più, non riescono neppure a rivolgersi ad un medico) e Contact Express - Conta il contatto (da utilizzare contro la tristezza, la solitudine e lo stress).