Ragazzi Rurabilandia dal presidente Fico

(ANSA) - PESCARA, 22 MAG - Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, sarà presto ospite della fattoria sociale Rurabilandia di Atri (Teramo). Lo ha annunciato al termine dell'incontro a Montecitorio con i ragazzi che lavorano nella struttura. "Ho ricevuto una visita speciale, quella dei ragazzi di Rurabilandia che sono contento di ascoltare e abbracciare. Rurabilandia è una fattoria didattica che si trova in Abruzzo, ma è anche e soprattutto un progetto di grande valore sociale - ha detto -. Ci lavorano giovani disabili che hanno la possibilità di confrontarsi con una vera e propria realtà produttiva che funziona come un agriturismo. E possono anche partecipare a dei laboratori dove si impara un mestiere.

Una realtà che non lascia nessuno indietro, uno splendido modello". "Sono soddisfatto per il risultato del lavoro svolto - ha detto il presidente dell'Azienda di servizi alla persona n. 2 di Atri, proprietaria di Rurabilandia, Roberto Prosperi -.

Attendiamo il presidente Fico per illustrargli i nostri progetti".