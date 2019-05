Gran Sasso, SdP 'chiusura non revocata'

(ANSA) - L'AQUILA, 16 MAG - "Strada dei Parchi non ha revocato la decisione di chiusura del Traforo sull'A24, perché non è ancora risolto il nodo della responsabilità in ordine ai rischi di inquinamento dell'acquifero del Gran Sasso con le gallerie aperte al traffico. Non c'è ancora intesa su come si possa sollevare la società dal rischio di reiterazione del reato". E' quanto fanno sapere da Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25. Intanto, in merito alla paventata chiusura del traforo del Gran Sasso sull'A24 è in corso all'Aquila una seduta straordinaria del Consiglio comunale.



Data ultima modifica 16 maggio 2019 ore 16:34