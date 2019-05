Mensa scolastica biologica e sostenibile

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 15 MAG - Mensa biologica certificata in due nidi d'infanzia di Lanciano e bio-sostenibile nelle scuole del circondario, oltre 40 Comuni: il servizio di ristorazione scolastica, con la guida del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl Lanciano Vasto Chieti diretto da Ercole Ranalli, sceglie alta qualità e filiera corta, viste le norme che fissano paletti come stagionalità dei prodotti, guerra agli Ogm, utilizzo di aromi naturali. Una formula improntata anche alla riduzione dello spreco alimentare e al recupero dei prodotti non somministrati da destinare a fini sociali e benefici. L'attenzione al territorio è espressa attraverso l'utilizzo di specialità a marchio Dop o Igp, come zafferano, patata del Fucino, lenticchie di Santo Stefano, e tipicità come fagiolo tondino, ceci di Navelli, cereali antichi, caciotta frentana, olio extra vergine d'oliva. Sul biologico nelle mense scolastiche incontro giovedì 16 al Polo museale di Lanciano dalle 15.30.