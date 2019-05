Elicottero atterra in A24 per soccorso

(ANSA) - L'AQUILA, 14 MAG - Soccorso a un automobilista sull'autostrada A24, nei pressi dello svincolo di Assergi, questa mattina: l'elicottero del 118 dell'Aquila è atterrato sulla carreggiata in direzione Teramo, che è stata quindi chiusa per alcuni minuti, per consentire la discesa del medico, intervenuto con il defibrillatore. L'uomo si era sentito male poco dopo l'uscita dal traforo del Gran Sasso, in direzione L'Aquila. L'eliambulanza si è alzata per consentire il transito delle auto ed è nuovamente atterrata per trasportare l'automobilista in ospedale all'Aquila. Sul posto la Polizia Stradale ha provveduto a segnalare la chiusura momentanea del casello di Assergi in direzione Teramo.