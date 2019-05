L'Aquila Est-Colledara, stop tir e bus

(ANSA) - PESCARA, 13 MAG - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, dal 15 al 17 maggio prossimi, per urgenti attività di monitoraggio e verifiche tecniche sarà disposto, tra gli svincoli L'Aquila Est e Colledara/San Gabriele dell'autostrada A24 in direzione Teramo, il divieto di transito a pullman e mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Per i mezzi provenienti da Roma/L'Aquila e diretti verso Teramo sarà disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo L'Aquila Est. Si consiglia di uscire a L'Aquila Est e usufruire della SS17, proseguendo in A25 tramite lo svincolo di Bussi o uscire a L'Aquila Ovest e usufruire della SS80 per il Valico delle Capannelle, proseguendo sulla SS150 per immettersi in A24 allo svincolo di Basciano. Per lunghe percorrenze si consiglia di utilizzare l'A25 Torano-Pescara, per poi proseguire sull'A14 in direzione Giulianova/Teramo. In relazione a possibili rallentamenti sul tratto autostradale oggetto del provvedimento si consiglia a tutti i veicoli di utilizzare l'A25.



Data ultima modifica 13 maggio 2019 ore 16:02