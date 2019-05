Sfila Rolex ad anziano, arrestata

(ANSA) - PESCARA, 11 MAG - In manette con l'accusa di rapina. I carabinieri di Pescara hanno arrestato, in flagranza, una 32enne romena, senza fissa dimora. La donna, intorno alle 10 di ieri a Pescara aveva avvicinato un anziano che passeggiava con il proprio cane in via Gran Sasso e dopo aver catturato l'attenzione dell'uomo con un atteggiamento cortese, ha cercato di instaurare un dialogo e poi ha chiesto l'ora. L'anziano ha scoperto il proprio orologio da polso Rolex in acciaio e oro del valore di 7.500 mila euro, e la donna con un gesto repentino ha afferrato il polso del malcapitato riuscendo a sfilarglielo. In aiuto dell'uomo è intervenuto un passante, richiamato dalle urla, chiedendo l'intervento del 112: i militari sono riusciti a bloccare la donna in possesso dell'orologio e l'hanno condotta in caserma. Dalle successive indagini è emerso che la 32enne è una specialista in quella che viene definita la "tecnica dell'abbraccio", essendo risultata coinvolta in procedimenti penali in Veneto, Emilia Romagna e Toscana.