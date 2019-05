Febbo, 'Cammini abruzzesi' opportunità

(ANSA) - PESCARA, 11 MAG - Una nuova azione di sistema e attività promozionale per i 'Cammini abruzzesi', rappresentanti di quel "turismo lento" che è in continua crescita in Italia ed in Europa con numeri sempre più importanti. L'assessore al Turismo, Mauro Febbo, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni che curano l'organizzazione e la gestione dei 'Cammini abruzzesi', che potranno essere riconosciuti e iscritti nell'Atlante regionale previsto dalla legge regionale 52 del 2017, il cui Regolamento attuativo non era stato approvato nella passata legislatura. La riunione con gli attori principali dei 'Cammini' è stata convocata "per fare il punto della situazione sullo stato di attuazione della legge regionale, la situazione dei diversi Cammini nei confronti della legge regionale e verificare eventuali criticità. Dall'incontro sono emerse alcune esclusioni e approfondimenti da parte delle associazioni. Febbo ha annunciato che a breve verrà proposto in Giunta e in Consiglio regionale una nuova approvazione del regolamento.