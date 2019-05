Balkan Cinema Express, oggi premiazione

(ANSA) - ORSOGNA (CHIETI), 7 MAG - Tredici cortometraggi in concorso e cento ragazzi per giudicarli. Ad 'Artinvita' - Festival Internazionale degli Abruzzi', in programma fino al 12 maggio fra Orsogna, Ortona e Crecchio - arriva il 'Balkan Cinema Express', premio del cortometraggio balcanico realizzato in collaborazione con 'Artimpulse' e 'Balkan Film Food Festival'.

Questa sera, dalle 21, al Teatro Comunale De Nardis di Orsogna, i cortometraggi saranno premiati da una giuria composta da cento studenti del liceo Artistico Palizzi di Lanciano, del liceo Scientifico Volta di Guardiagrele e dell'Istituto Tecnico Commerciale di Ortona. A prepararli nei giorni scorsi è stato Marco Cicolini, direttore artistico di 'Artinvita' insieme a Camilla Amahì Saraceni. I ragazzi assegneranno premi per Miglior Film, Migliore Musica e Miglior Fotografia. Saranno affiancati da una giuria tecnica che assegnerà il "Premio dei Produttori".

In concorso lavori di registi di Albania, Macedonia, Romania, Grecia, Slovenia e Serbia.