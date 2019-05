'Futuro Intelligence' con ex capo Cia

(ANSA) - CHIETI, 6 MAG - Autorevoli esperti, tra i quali spicca l'ex capo della Cia in Italia, Robert Gorelick, affronteranno, insieme ad esponenti delle istituzioni il tema de "Il futuro dell'Intelligence" in un convegno in programma il prossimo 13 maggio presso l'Auditorium del Rettorato nel Campus Universitario di Chieti. Il convegno vedrà la partecipazione di Antonio Teti, esperto e docente di Cyber Intelligence e Responsabile del Settore Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica dell'Università "D'Annunzio", del sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, del vicedirettore dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE), il generale Giovanni Caravelli, il direttore di 'Limes', Lucio Caracciolo, il direttore del Master in Intelligence dell'Università della Calabria, Mario Caligiuri e il vicecomandante del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche del Ministero della Difesa (CIOC), il colonnello Ferdinando Munno.