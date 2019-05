Incidente auto, 4 in prognosi riservata

(ANSA) - Lanciano (Chieti), 5 MAG - È di quattro feriti, in prognosi riservata, il bilancio di un incidente stradale tra due auto avvenuto prima delle 10 sulla statale 652 Fondovalle Sangro allo svincolo di località Cerratina, in territorio di Lanciano.

L'impatto tra una Citroen C4, condotta da un uomo di Tollo, di 74 anni, il ferito più grave ricoverato in elisoccorso all' ospedale di Pescara, e una Peugeot 307 con a bordo una famiglia italo-francese, originaria della Val di Sangro, con madre, trasportata a Chieti, padre e figlia con problemi di disabilità ricoverati invece a Lanciano. Secondo gli accertamenti della polizia stradale di Lanciano il conducente della C4 avrebbe accusato un malore iniziando a zigzagare fino a scontrarsi frontalmente con la Peugeot. Entrambe le auto sono rimaste distrutte, una delle quali è finita sul guardrail. Per estrarre i feriti sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lanciano. Sul posto anche 3 ambulanze e i carabinieri delle compagnie di Lanciano e Atessa. Il tratto è rimasto chiuso fino alle 13.