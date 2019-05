Scontro auto-moto a Pescara,morto 46enne

(ANSA) - PESCARA, 2 MAG - Un 46enne di Pescara è morto in un incidente stradale tra un'auto e una moto avvenuto, poco dopo la mezzanotte, in viale D'Annunzio, nel capoluogo adriatico. L'uomo era alla guida della sua moto, uno scooter TMax, che viaggiava in direzione nord-sud, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Ford Focus, guidata da un giovane pescarese, che stava svoltando in via De Cecco. Il conducente dell'auto si è subito fermato per prestare soccorso e allertare il 118. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori, per il 46enne non c'è stato niente da fare. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia Stradale.