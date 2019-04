Investita da auto pirata, ferita 81enne

(ANSA) - SAN SALVO (CHIETI), 26 APR - Una donna di 81 anni è stata investita da un'auto a San Salvo sulle strisce pedonali, in via di Montenero. Il conducente del mezzo, una Fiat Panda, non si è fermato a prestare soccorso e sull'asfalto non ci sono segni di frenata. Ai soccorritori del 118 della Protezione Valtrigno sono subito apparse gravi le condizioni della donna, tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza, partita da Pescara e atterrata nei pressi della pista di atletica in via Ripalta. La donna è stata trasportata all'ospedale del capoluogo adriatico. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale che ora sta visionando le immagini del sistema di videosorveglianza.