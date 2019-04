Siproimi, avviso per 10 professionisti

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 16 APR - Tre educatori professionali, uno psicologo supervisore, 5 psicologi e un assistente sociale: sono 10 le figure da coprire nell'avviso pubblico per la costituzione di una long list di professionisti emesso dall'Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano per il progetto Sprar per minori. Domande entro e non oltre il 27 maggio prossimo. Per il Siproimi, Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati, il Comune ha ricevuto un finanziamento di un milione 700.000 euro all'anno per tre anni.

L'iniziativa consentirà di diminuire la presenza di migranti adulti a favore dei minorenni. Quaranta ragazzi saranno seguiti dall'Azienda speciale in città, altri 6 a Picciano e 6 a Elice, (Pescara). Informazioni sul sito del Comune, nella sezione Azienda speciale, www.comune.montesilvano.pe.it o direttamente su http://www.aziendasociale.it/.