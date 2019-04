Da Pasqua eventi in Valle Peligna

(ANSA) - PESCARA, 16 APR - La Processione del Venerdì Santo e la Madonna che scappa in piazza a Sulmona, Ovidii Taberna, i Serpari di Cocullo, Montagna in Jazz estate, la Giostra cavalleresca, il Festival Internazionale delle composizioni floreali e 'Piano Piano per Sulmona': sono alcuni degli eventi proposti sul territorio peligno e organizzati dalla Dmc (Destination Management Company) "Terre d'amore" da aprile a settembre. "Vogliamo inaugurare un modus operandi secondo il quale le Dmc devono essere in grado di mettere in rete tutte le manifestazioni sul territorio evitando sovrapposizioni, grazie a una saggia programmazione che tenga conto delle peculiarità delle realtà locali": così l'assessore regionale al Turismo Mauro Febbo presentando, a Pescara, le manifestazioni legate alla settimana Santa a Sulmona e nel comprensorio peligno; con lui, tra gli altri, il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, il presidente della Dmc Fabio Pingue e il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Francesco Di Filippo.