L'Aquila, bus navetta terminal-centro

(ANSA) - L'AQUILA, 15 APR - Da oggi all'Aquila attivo il servizio di bus navetta elettrico dell'Ama per collegare il terminal di Collemaggio al centro storico, con percorso viale di Collemaggio, viale Crispi, corso Federico II, corso Vittorio Emanuele, via San Bernardino, via Zara, via Castello, piazza Battaglione degli Alpini (Fontana Luminosa), viale Gran Sasso, via Strinella e ritorno al capolinea. Il servizio sarà effettuato dal lunedì al sabato, orario 9-13 e 15-19, partenza ogni 20 minuti. Costo del biglietto orario 1,20 euro (valido 2 ore), del biglietto giornaliero 2,70 euro. E' possibile fare il biglietto anche a bordo senza costi aggiuntivi o tramite sms (numero 4896897) digitando il testo AMA per acquistare un biglietto orario elettronico, valido due ore (1,20 euro), con addebito diretto sul conto telefonico. Acquisto dei biglietti e dei carnet anche con l'App Dropticket, pagando con conto telefonico o carta di credito, o con l'App MyCicero con cui si può pianificare un percorso consultando linee, fermate e orari.