Pescara, centrosinistra candida Sclocco

(ANSA) - PESCARA, 9 APR - E' Marinella Sclocco (Art.1)la candidata del centrosinistra per le comunali a Pescara. Ex assessore regionale alle politiche sociali della Giunta D'Alfonso, psicologa di 44 anni da sempre impegnata nel sociale, uscita dal Pd per confluire in Art.1, già consigliera regionale nel 2008, la Sclocco era stata indicata nelle scorse settimane come la figura che a Pescara potesse ricalcare il 'metodo Legnini' delle scorse regionali di febbraio, ossia allargare la coalizione e far confluire varie anime civiche intorno ad un nome gradito. Alle regionali infatti era stata candidata con la lista di sinistra in appoggio a Legnini.