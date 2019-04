A14, chiusura Giulianova-Val Vibrata

(ANSA) - PESCARA, 6 APR - Sull'autostrada A14 per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, per cinque notti consecutive da martedì 9 a sabato 13 aprile - orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Teramo Giulianova Mosciano e Val Vibrata, verso Ancona/Bologna. Di conseguenza, per chi proviene da Bari/Pescara ed è diretto verso nord, l'uscita sarà obbligatoria alla stazione di Teramo Giulianova Mosciano che sarà, inoltre, chiusa in entrata verso Ancona/Bologna. Sarà contestualmente chiusa l'area di servizio "Tortoreto est", situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Teramo Giulianova Mosciano, si potrà percorrere la SS16 adriatica con rientro, sulla A14, alla stazione di Val Vibrata, per proseguire in direzione di Ancona/Bologna.