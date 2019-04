Stop acqua,scuole Vasto e S.Salvo chiuse

(ANSA)-VASTO (CHIETI),4 APR- Chiusura delle scuole a Vasto e sospensione delle attività didattiche a San Salvo (Chieti), disposte ieri con ordinanza dai sindaci, a causa dell'interruzione del servizio idrico dalle 8.30 di oggi alle 6 di domani venerdì 5 aprile. La Sasi ha comunicato la sospensione della fornitura idrica per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in località Colle Marco nel Comune di Casoli (Chieti) dell'acquedotto Verde nella tratta Casoli-Scerni-Vasto. Niente acqua quindi nelle seguenti località: Altino, Archi (Piane d'Archi), Atessa (Via Saletti; Piazzano, Zona Industriale, Acquaviva, via degli Orti, Montemarcone, San Luca, Collepietre, via Ennio Flaiano, Piana Vacante, Monte San Silvestro), Casalbordino, Casoli (Colle Marco, Vicenne), Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta (Rascitti, Piano la Barca e C.da Marraone), Perano (Fondolfi e Quadroni), Pollutri, San Buono, San Salvo (capoluogo), Torino di Sangro (capoluogo), Villalfonsina, Vasto (utenti di Borrello).