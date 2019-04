Smargiassi (M5S) presidente Vigilanza

(ANSA) - L'AQUILA, 3 APR - La Presidenza della commissione Vigilanza in Regione Abruzzo va al M5S, il più votato è stato il consigliere regionale Pietro Smargiassi. "Il M5S alla guida di questa importante commissione per la tutela dei diritti degli abruzzesi è sinonimo di correttezza e abnegazione. Svolgerò questo ruolo con serietà senza fare sconti a nessuno puntando sempre a migliorare la qualità della vita degli abruzzesi. La commissione Vigilanza sarà molto attiva, questo posso dirlo già da ora, i cittadini da noi si aspettano un grande lavoro in termini di vigilanza e non abbiamo nessuna intenzione di deluderli" così il neo Presidente della commissione Vigilanza Pietro Smargiassi. "Nessuno più del M5S può svolgere al meglio il ruolo di vigilanza all'interno di Regione Abruzzo e sono certa che Smargiassi saprà dirigere questo importante organo ispettivo con competenza e serietà" è il commento del Capogruppo M5S Sara Marcozzi. "Questo risultato rafforza ancora di più il ruolo del gruppo come prima forza politica di opposizione".