Sisma L'Aquila, arriva card Città d'arte

(ANSA) - L'AQUILA, 3 APR - Arriva la card per 'L'Aquila città d'arte' per incoraggiare la conoscenza e favorire la presenza alle aperture straordinarie e agli eventi programmati in occasione del decennale del sisma del 6 aprile 2009.

L'iniziativa, promossa dal Museo Nazionale d'Abruzzo, viene presentata alla sede del MuNDA giovedì 4 aprile alle ore 12.00 alla presenza, tra gli altri, della direttrice Lucia Arbace.

La card ha una doppia versione: amico e sostenitore. Con la versione 'amico', del costo tra i 10 e i 15 euro, sarà possibile accedere gratuitamente per l'intero 2019 al MuNDA, e agli eventi con posti riservati previa prenotazione, e inoltre avere la riduzione per l'ingresso agli altri musei statali del Polo Museale dell'Abruzzo. Mentre la versione 'sostenitore' del costo di 50 euro, sarà realizzata in cartoncino pesante, con il nome personalizzato da un esperto calligrafo.