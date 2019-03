'Marevivo' ripulirà spiaggia Pescara

(ANSA) - PESCARA, 28 MAR - I volontari di 'Marevivo' scenderanno in campo il 30 marzo a Pescara per ripulire la spiaggia libera davanti la nave di Cascella: l'iniziativa è stata organizzata grazie al supporto di Rilastil, brand dermocosmetico che per il secondo anno consecutivo sostiene l'associazione. Anche i ragazzi dell'Istituto Nautico di Ortona, che hanno seguito il percorso didattico di Marevivo "Nauticinblu", si uniranno ai volontari per la rivalutazione del proprio territorio e per testimoniare l'attenzione dei giovani al rispetto e alle cure dell'ambiente. "I rifiuti che finiscono in mare e sulle nostre spiagge - ha affermato il segretario generale di Marevivo Maria Rapini - rappresentano un'emergenza ambientale a cui è necessario far fronte con ogni mezzo". "Non possiamo che essere felici di questa iniziativa - ha affermato il sindaco Alessandrini - che vede collaborare fianco a fianco cittadini, istituzioni, associazioni e aziende per perseguire il comune obiettivo della salvaguardia ambientale".