Mobilità elettrica, intesa Nissan-UnivAq

(ANSA) - L'AQUILA, 26 MAR - La Nissan e l'Università dell'Aquila hanno firmato un protocollo di intesa per la sperimentazione di un modello di mobilità elettrica, a seguito della lectio magistralis "La mobilità del futuro: sostenibile, autonoma e connessa" del presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, Bruno Mattucci, rivolta agli studenti di ingegneria, informatica e economia. Nell'ambito dell'intesa, Nissan Italia ha messo a disposizione del Laboratorio di Ingegneria Elettrica del Dipartimento DIIIE dell'Università dell'Aquila una Nissan LEAF 100% elettrica e un'infrastruttura di ricarica per la promozione e lo sviluppo delle conoscenze nell'ambito della mobilità elettrica e dell'efficienza energetica. In particolare la collaborazione tra il Dipartimento e Nissan Italia riguarda attività di ricerca scientifica, attività seminariale di supporto alla didattica e attività di consulenza sull'utilizzo quotidiano della mobilità a zero emissioni in un contesto urbano.