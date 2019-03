(ANSA) - PESCARA, 24 MAR - Molestie e minacce reiterate nel tempo nei confronti della sua ex per non aver accettato la fine della loro storia sentimentale. Condotta che è costata una denuncia per atti persecutori a un 21enne pescarese.

E così ieri gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pescara hanno notificato al giovane il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex fidanzata.

Provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Pescara.