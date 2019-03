Ubriachi alla guida, ritirate 8 patenti

(ANSA) - CHIETI, 23 MAR - Otto patenti di guida sono state ritirate nella notte a Chieti ad automobilisti risultati positivi alla prova con l'etilometro nel corso dell'attività voluta fortemente dal Comandante della Polizia Stradale di Chieti Fabio Polichetti. Le pattuglie di Chieti, Lanciano e Vasto hanno attuato controlli mirati, in particolare a Chieti Scalo e vicino al casello dell'A14, alla presenza del medico dell'Ufficio Sanitario della Questura per accertamenti relativi all'assunzione di stupefacenti. Le 8 patenti sono state ritirate sul posto. In particolare, intorno alle 2.30, sulla Tiburtina a Chieti Scalo, una pattuglia ha notato un'auto che procedeva a zigzag, superando continuamente la linea di mezzeria. Alla guida un giovane che all'etilometro ha rivelato un tasso alcolico due volte superiore il limite consentito: per lui sospensione della patente da sei mesi a un anno, 10 punti decurtati e denuncia per guida in stato di ebbrezza.



