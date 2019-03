A 58/a Fiera Agricoltura 250 espositori

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 23 MAR - "Senza ombra di dubbio la Fiera nazionale dell'Agricoltura di Lanciano è la più importante del centro sud e dà voce economica al Pil regionale e al territorio in un settore in costante crescita". Lo ha detto l'assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo Mauro Febbo alla presentazione della 58/a edizione della Fiera dell'Agricoltura, in programma a Lancianofiera, polo fieristico regionale che ha come soci Regione, Provincia di Chieti, comune di Lanciano e Bper. "Sempre più giovani sono impegnati nel settore agricolo che necessariamente viaggia a braccetto con turismo e cultura" ha aggiunto. La rassegna si terrà dal 5 al 7 aprile, 250 gli espositori provenienti da tutta Italia e ditte costruttrici in arrivo da Belgio, Austria, Polonia, Germania, Francia, Usa e Giappone. "La nostra è una fiera altamente specializzata nella meccanizzazione e computerizzazione legata all'agricoltura e al suo futuro" ha detto il presidente di Lancianofiera Franco Ferrante.