Successo per 'Una vita da social'

(ANSA) - PESCARA, 18 MAR - Ha fatto tappa in Abruzzo, a Pescara e Roseto, il truck di 'Una vita da social', la campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia postale e della comunicazioni per sensibilizzare i giovani sui rischi e pericoli della Rete. Oltre 1.000 ragazzi delle scuole primarie e degli istituti superiori abruzzesi hanno visitato il villaggio della Polizia dove il Co.re.Com Abruzzo ha distribuito i gadget, come gli auricolari per gli smartphone, e i vademecum sul cyber bullismo; sono stati inoltre organizzati incontri formativi rivolti sia agli studenti sia agli insegnanti. "Siamo molto soddisfatti del riscontro che riscuote ogni volta questa iniziativa - ha dichiarato il Presidente del Co.Re.Com Filippo Lucci - che rappresenta senza dubbio un'esperienza davvero molto interessante. Questa due giorni ha confermato il ruolo del Co.Re.Com che resta un punto di riferimento di formazione e prevenzione in tema di corretto uso di internet e nuove tecnologie".