Prevenzione oncologica, visite gratuite

(ANSA) - PESCARA, 18 MAR - Visite gratuite martedì 19 marzo a Casa Lilt, in via Rubicone 15 a Pescara, per la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica. Dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17 sarà possibile effettuare la visita senologica presentandosi negli ambulatori senza prenotazione; dalle 16 alle 17 anche visite dermatologiche. Si potranno ritirare il Librino Lilt 2019, una bottiglia di olio extravergine d'oliva, simbolo dell'iniziativa, e associarsi alla Lega Italiana Lotta contro i Tumori. Lo ricorda il presidente Lilt Pescara Marco Lombardo, coordinatore Lilt Abruzzo. "Le novità 2019 legate alla campagna sono innanzitutto nel nuovo librino-opuscolo, dedicato alle false notizie sull'insorgenza del cancro: andremo a sfatare i miti sull'olio di palma che non è cancerogeno se utilizzato in forme adeguate e non cotto a temperature altissime, a dire che l'olio extravergine ha un effetto curativo potentissimo, oltre che importante nella prevenzione, essendo ricco di polifenoli".