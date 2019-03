All'Aquila summit composizione Giunta

(ANSA) -L'AQUILA, 5 MAR -E' cominciato all'Aquila, a Palazzo Silone, sede della Giunta regionale d'Abruzzo, il summit per la formazione dell'esecutivo di centrodestra alla presenza del presidente Marco Marsilio (FdI) e dei coordinatori dei partiti della coalizione che ha vinto le elezioni il 10 febbraio. La Lega, presente con il segretario regionale, deputato Giuseppe Bellachioma, e il vice, deputato Luigi D'Eramo, chiede che oggi ci sia la soluzione definitiva: i salviniani hanno presentato una richiesta di 4 assessori, tra cui vice presidenza e posto di esterno, alla luce del 27,5% dei consensi con 10 consiglieri eletti, equivalenti a oltre 160mila voti, il 60% in seno alla coalizione. Per i restanti 3 partiti restano 2 posti più quello di sottosegretario alla presidenza della Giunta. Per Forza Italia (9,07% e 3 consiglieri) presente il coordinatore regionale, sen. Nazario Pagano; per Fdi (6,5% e 2 consiglieri) il coordinatore regionale Etel Sigismondi; per la civica Azione politica (3,47% e 1 consigliere) il leader Gianluca Zelli.



Data ultima modifica 05 marzo 2019 ore 14:33