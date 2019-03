Lavori al depuratore di Montesilvano

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 2 MAR - Un lavoro molto importante su una rete su cui per decenni non è stata mai fatta alcuna opera di ammodernamento dal 1982 e che siamo riusciti finalmente a far eseguire a chi di competenza. Così l'assessore alle Politiche di Efficientamento del sistema smaltimento acque, Annalisa Fumo, annuncia l'intervento di sostituzione dello sgrigliatore del depuratore Saline che il Consorzio di Bonifica Centro ha eseguito e collaudato nei giorni scorsi. "Questo intervento è molto importante - spiega la Fumo - perché la sostituzione di questa parte migliora la capacità di smaltimento dell'acqua. Questo intervento ci consente di porre un altro decisivo tassello nel percorso di risoluzione dell'atavica problematica degli allagamenti a Montesilvano. Voglio ricordare, infatti, che la competenza esclusiva sul sistema di smaltimento delle acque spetta ad Aca e Consorzio di Bonifica. Nessuna amministrazione in passato aveva mai intavolato dei dialoghi efficaci per risolvere un problema serio della nostra città".