Erika Alessandrini candidato sindaco M5s

(ANSA) - PESCARA, 2 MAR - "Abbiamo in mente una città nuova, straordinaria. Possiamo sognare in grande, possiamo sognare una grande città competitiva, efficiente. Dobbiamo scrollarci di dosso il retaggio di questi anni e possiamo aspettarci qualcosa di nuovo. Abbiamo intenzione di realizzare quella che abbiamo definito nel nostro slogan come 'la città che non ti aspetti'".

Con queste parole Erika Alessandrini, consigliere comunale a Pescara per il M5s, ufficializza la sua candidatura a sindaco in vista delle elezioni comunali del 26 maggio. Ingegnere edile-architetto, 39 anni, Alessandrini è nata e cresciuta a Pescara. Dopo la laurea ad Ancona, si è occupata di pianificazione, riqualificazione urbana e urbanistica sociale.

Eletta alle elezioni del 2014, quando il M5s ottenne il 16% dei consensi è stata all'opposizione con i colleghi Enrica Sabatini e Massimiliano Di Pillo. Oggi l'ufficializzazione della candidatura, nel corso di una conferenza stampa in cui ha sottolineato di essere stata "scelta e certificata dal Movimento".