App per piani digitali vince al Namm

(ANSA) - SANT'OMERO (TERAMO), 1 MAR - Dexibell, brand del gruppo Proel, che in Italia opera negli stabilimenti di Sant'Omero e Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), ha vinto ad Anaheim il Namm Milestone Award, prestigioso riconoscimento internazionale destinato ai prodotti più innovativi nell'ambito degli strumenti musicali. La National Association of Music Merchants ha premiato 'Xmure', un'applicazione per iPad o iPhone capace di aggiungere una sezione ritmica e di accompagnamento ai pianoforti digitali. "Si tratta di una tecnologia interamente sviluppata in casa - spiega il presidente di Proel Fabrizio Sorbi -, il primo algoritmo al mondo in grado di modificare le tracce audio in tempo reale". Gli Usa sono il mercato più evoluto della musica suonaa e al Winter Namm erano presenti i leader globali dei prodotti musicali, del settore audio professionale e della tecnologia degli eventi. A Anaheim l'azienda ha incontrato Stevie Wonder il quale utilizza da anni i pianoforti digitali Dexibell.