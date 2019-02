Costa dei Trabocchi, priorità e sfide

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 27 FEB - Al via domani, giovedì 28 febbraio, nel Palazzo d'Avalos a Vasto il "Costa dei Trabocchi Lab - Verso il Contratto di Costa: priorità e sfide", laboratorio aperto, fino a venerdì 1 marzo, dedicato ai temi dello sviluppo turistico e della qualificazione ambientale.

L'iniziativa, promossa da Camera di Commercio Chieti-Pescara, Gal e Flag, si articola in due giorni, 4 sessioni tematiche e 15 tavoli di lavoro. Contemporaneamente Palazzo d'Avalos ospita la mostra "Costa dei Trabocchi: quale visione?", dedicata al territorio di oggi e a quello che sarà. In mattinata, domani, cerimonia di consegna delle prime e-bike che alcuni operatori turistici hanno acquistato con fondi messi a disposizione dalla Camera di Commercio grazie a un bando per dotarsi di servizi per il cicloturismo. Trenta imprese beneficiarie e 120 mila euro, con un contributo massimo per azienda di 5 mila euro, per sostenere l'investimento in dotazioni materiali e creare o migliorare l'offerta turistica.