A Montesilvano 50 alberi per le scuole

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 26 FEB - Consegna simbolica di due piante di albizia, simile all'acacia, con fiori molto colorati, questa mattina all'istituto 'Silone' di via San Gottardo, e all'istituto 'Rodari', di via Vestina. Il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, e l'assessore al Verde pubblico, Ernesto De Vincentiis, hanno presenziato a una cerimonia insieme ai dirigenti scolastici, Roberta Martorella della Silone e Adriano Forcella della Rodari, agli insegnanti e ai bambini delle due scuole. Gli alberi che saranno piantati, in totale 50, sono stati donati alla città dalla ditta Roberto Cilli. Dopo la consegna di oggi le altre piante saranno sistemate in altri plessi di tutte gli istituti comunali. "E' fondamentale imparare il rispetto della natura - ha detto Maragno ai piccoli della Silone -. Senza le piante, come sapete, non si può vivere, ma dove esse ci sono troviamo un ambiente più bello e soprattutto più sano". I bambini hanno cantato la canzone "Ci vuole un fiore", battezzando l'albero con il nome di Ignazio.